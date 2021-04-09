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AZ疫苗疑慮增 多國設限

經濟日報 / 國際中心／綜合外電
AZ疫苗被認為可能引發致命的血栓問題。（路透）
AZ疫苗被認為可能引發致命的血栓問題。（路透）

阿斯特捷利康（AstraZeneca）所生產的新冠肺炎疫苗（簡稱「AZ疫苗」）再次引發爭議，被認為可能在非常罕見的情況下引發致命的血栓問題，促使英國、義大利、西班牙、澳洲、菲律賓等國對AZ疫苗的施打對象設定年齡限制。這些問題可能使各國推行疫苗施打計畫的努力更加複雜，從而拉長疫情延燒時間。

路透報導，歐盟藥品管理局（EMA）稍早宣布，在歐洲已注射的約3,400萬劑疫苗中，通報出現169起罕見血栓狀況，相當於每10萬名60歲以下的接種者中，約有1人形成血栓。多數是出現在60歲以下女性身上，是在注射的兩周內發生。EMA表示，血栓應該列為施打AZ疫苗「非常罕見」的副作用，仍鼓勵各國持續使用。

歐洲聯盟各國衛生部長召開特別視訊峰會，但無法就施打AZ疫苗的共同指導方針達成共識，EMA表示各國應該自行制定規範。

英國表示，在英國接種AZ疫苗的民眾中，通報出現79起血栓案例與19起死亡病例，因而將採納新的醫學建議，可能的話，將對30歲以下的多數民眾提供另一種疫苗。

義大利則建議，AZ疫苗應只能用於60歲以上的施打對象，已經注射第一劑的民眾可以繼續打第二劑。西班牙也建議把AZ疫苗的施打對象限定為60歲以上族群，比利時將根據「最近的科學建議」，暫停對18到55歲成人施打AZ疫苗。德國已把AZ疫苗施打年齡限制在60歲以上與最優先族群。

澳洲建議別為50歲以下民眾施打AZ疫苗，認為應改用輝瑞生產的新冠疫苗，菲律賓當局也暫停為60歲以下民眾施打AZ疫苗。

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