亞洲疫情升溫 復甦添變數

印度、南韓和泰國8日都面臨新冠肺炎確診病例升高，疫苗安全疑慮又延緩施打度，使原本期待亞洲各國將擺脫疫情黑暗期的希望被潑一大盆冷水。在亞洲施打新冠疫苗進度已落後西方國家之際，新冠疫情再度升溫，也加劇經濟復甦可能減速的憂慮。

印度8日新增確診病例12萬6,789例，創新高，且為本周第三天單日新增逾10萬例，當局歸咎於民眾在商店和辦公室重開後成群聚集，且不願戴口罩。

流行病學專家指出，傳染力更強的變種病毒傳播，也可能是印度疫情升溫的一大因素。印度已發現數百起病例，感染的是最初在英國、南非和巴西檢測到的變種新冠病毒。

紐西蘭8日在邊境檢測出23起新增境外移入病例，其中17例來自印度，促使紐西蘭政府宣布暫時禁止印度來的旅客入境，甚至首度阻擋欲返國的紐國公民入境，為期兩周左右。紐國總理阿爾登在記者會上說：「我們暫時停止讓旅客從印度入境紐西蘭。」

即使在疫情相對控制住的南韓和泰國，也面臨新一波疫情來勢洶洶的威脅，儘管規模比印度小。南韓8日新增700個確診病例，是1月初以來最高，總理表示可能實施新的社交距離限制。

日本東京都知事小池百合子8日說，將尋求中央政府在大東京地區實施緊急措施，加強防疫限制，並且呼籲居民別到東京地區以外區域旅行。

醞釀謹慎重啟觀光業的泰國8日新增405人染疫，其中24例感染最初在英國檢測出的變種病毒，具高度傳染性。泰國當局正考慮關閉曼谷與40個省份的娛樂場所。據估算，若泰國新一波疫情持續兩個月，可能導致消費者支出銳減都達1,000億泰銖（32億美元），拖累本季經濟。

同時，亞洲對施打新冠疫苗是否安全的疑慮升高。南韓和菲律賓都已暫停對60歲以下者施阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗。歐洲藥物管理局（EMA）7日則表示，儘管發現一些成年人打了AZ疫苗後發生罕見的血栓個案，整體而言接種該疫苗的利大於弊。