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即將開放高中 希臘分送新冠自篩劑

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

為下週重新開放高中做準備，希臘政府開始分發新冠病毒自我檢測試劑盒。希臘官員7日宣布，計劃在4月12日起重新開放高中，為此希臘政府開始大量分發新冠病毒自我檢測試劑盒，居民每週能免費領取一份，當中老師和16至18歲的高中學生享有優先領取的權利。

預計下週開放高中

根據《路透社》與《美聯社》報導，希臘官員7日表示，雖然最近每日新增的新冠確診病例創新高，仍計劃在下週重新開放高中。為此希臘政府開始向各地藥局大量分發新冠病毒自我檢測試劑盒，居民每週能免費領取一份，希望有助於控制疫情並重啟經濟。

希臘當局計劃4月12日起重新開放高中，因此老師和16至18歲的高中學生享有優先領取新冠病毒自我檢測試劑盒的權利。希臘教育部長尼基·凱拉梅斯表示，重新開放高中的前提是，學生們和老師都戴著口罩，並且每週至少自我檢測2次。

疫情不樂觀

自去年11月初以來，希臘一直持續實施封鎖措施，而大部分學校儘管在今年早些時候有短暫地重新開放幾週，但大部分時間都暫時關閉，只有特殊教育學校仍保持開放。

報導指出，儘管希臘當地居民的行動和聚會受到防疫措施限制，酒吧、餐廳及零售店已經關閉數月之久，但當地的新冠確診病例仍在增加，醫院承受著壓力，許多加護病房已經滿員。據希臘當局統計，6日新冠確診病例創新高，達4309人，截至7日，累積死亡人數已達8607人。

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