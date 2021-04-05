公民先打！ 科威特的移民沒疫苗

科威特公民有疫苗優先權，外籍醫護卻難以取得新冠肺炎疫苗！自科威特施打疫苗開始，該國長久以來存在的非本國籍歧視浮上檯面，一名黎巴嫩籍30多歲、居住在科威特的女性表示，能不能打疫苗已經是生與死的問題，科威特的作法使外國人錯愕。

科威特公民優先

一位27歲的科威特醫生匿名接受《美聯社》訪問時表示，在疫苗中心只會看到科威特人，且科威特在公共衛生政策上，也維持著一貫的「公民至上」原則。

此外，科威特去年12月設立疫苗接種站時，當局曾宣布醫護、老人及具有痼疾者將優先接種疫苗，但目前的接種者不論年齡或健康狀況，均以科威特接種者為主，在初期也有外籍醫護表示，他們連預約的資格都沒有。

據科威特衛生部今年稍早的數據指出，科威特為公民接種疫苗的比率為非公民族群的6倍。當時，只有18,000名非公民人士預約，並以醫生、護士和國有石油公司中人脈相通的人員為主，但有約有119,000名科威特人已接種了疫苗。

取得第二批AZ疫苗

另一方面，據《海灣新聞》報導，科威特於週六取得了第二批約15萬劑的AZ疫苗，並將由科威特各地的衛生單位及診所分發，當局指出，已有超過100萬人登記使用這批疫苗，其中超過半數已施打第一劑。

然而，企圖推動疫苗接種平等的倡議者指出，科威特的疫苗訊息僅以英語或阿拉伯語提供，將來自東南亞的低薪勞工拒於門外，而這樣的差距使疫情下勞工的不滿情緒走向臨界點，並造成社會鴻溝。

外國人的挫敗感

隨著民間施加於衛生部的壓力增加，疫苗接種障礙在近幾週有改善著跡象， 65歲及以上非科威特籍移民逐漸能夠接種疫苗，但多數移民堅持認為不平等現象仍然很嚴重。

加利福尼亞大學洛杉磯分校社會學研究員羅漢・阿德瓦尼指出，科威特的酋長國體制使公民沒有政治或經濟權力，因此公民對國家反感時，公民很容易將移民視為科威特所有問題的根源並藉此發洩對政府的怒火。

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