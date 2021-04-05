香港誤打疫苗 專家：個別事件

香港日前有人錯誤接種COVID-19疫苗，政府專家顧問袁國勇今天說，這只是個別事件；他呼籲市民積極接種疫苗，以便政府可以早日放寬防疫措施。

一名55歲患血癌的外籍男子日前到社區疫苗中心接種中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）復必泰疫苗，但他去錯只施打科興疫苗的中心，過程中沒人發現問題，結果這名外籍男子在不知情下接打了科興疫苗。

港府昨天已就此事道歉。身兼政府專家顧問的香港大學微生物學系講座教授袁國勇上午對此回應說，這只是個別事件，強調各接種中心的工作流程很嚴謹，但認為相關員工需要多些警覺性。

綜合本地媒體報導，他並說，相關人士打錯了科興疫苗後，如果第2針改打復必泰，交果未必好。

另外，儘管本地2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診個案下跌，袁國勇呼籲市民盡快接種疫苗，否則政府難以放寬防疫措施，市民到年底都不見得可以出外旅遊或工作。

對於本地出現多起接種疫苗後的死亡個案，袁國勇認為與打針無關，強調即使不打針，本地每天都有7至9人死於相關疾病。

此外，當局今天恢復為市民接種復必泰疫苗。

港府自2月26日起為包括60歲以上市民及前線工作人員等免費施打中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的克爾來福滅活疫苗，其後新增復必泰疫苗供接種選擇。

但3月底，當局宣布暫停施打復必泰疫苗，原因是某進口批號的藥瓶封蓋包裝有瑕疵；相關生產商日前通知港府，指有關瑕疵只是封裝程序出錯，與疫苗本身無關。

本地接種疫苗計畫開展至今，累計有55萬6100人接種了疫苗。