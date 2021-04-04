快訊

東元集團父子相爭！郭台銘：都80幾歲的人了 該交棒了

紀錄器曝光！工程車早就橫躺軌道 太魯閣號煞車不及撞上

中國疫苗首獲歐盟GMP認證 國藥集團搶頭香

中央社 / 台北4日電

中國國藥集團中國生物北京生物製品研究所的新冠滅活疫苗1日取得歐盟良好作業規範（GMP）證書，是中國首個在歐盟獲批使用和GMP認證的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗產品。

GMP是藥品優良製造作業規範（GoodManufacturing Practice），主要用於管理、控制藥物的製造過程以及藥品的品管過程。

新京報報導， 1月中旬，匈牙利國立藥學與營養研究所對國藥集團中國生物北京生物製品研究所進行了相關的GMP審計；3月3日，國藥方面向匈牙利藥監部門提交了相關後續報告。

4月1日，按照歐盟監管標準和規則，匈牙利國家藥品審批監管機構正式向國藥集團中國生物北京生物製品研究所頒發新冠滅活疫苗歐盟通用GMP證書。

國藥集團中國生物新冠滅活疫苗去年12月31日獲批在中國附條件上市，是中國首款獲准上市的國產COVID-19疫苗。

匈牙利2月24日開始施打國藥集團中國生物新冠疫苗，是首個使用中國疫苗的歐盟國家。但根據外電報導，當時針對匈牙利首都布達佩斯的民調顯示，有意願接種疫苗者中，只有27%民眾會接種中國疫苗，43%會接種俄羅斯疫苗，而84%會接種西方國家開發的疫苗。

新冠肺炎 COVID-19 疫苗

延伸閱讀

英國推出疫苗護照 預定本月試行上路

專家籲國人眼光放遠 疫苗龜速：暑假甭出國、迎觀光客

疫苗遲疑解方何在？醫：叫人支持政府不如做好風險溝通

英國通報30例AZ疫苗致血栓 荷蘭1死後宣布停打

相關新聞

單周6.5萬例確診…第4波疫情大反撲？專家：應屬局部性

新冠疫情又在全國多地升溫，公衛界憂心恐將引發第四波疫情；但據全國公共廣播電台(NPR)報導，專家普遍認為，由於越來越多人...

效能及安全性報告將到位 佛奇：兒童疫苗可望年底打

國家過敏及傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)2日表示，根據輝瑞(Pfizer)公司針對疫苗...

英國通報30例AZ疫苗致血栓 荷蘭1死後宣布停打

英國藥廠阿斯特捷利康公司與牛津大學合作研發的AZ疫苗，頻頻傳出引發血栓的疑慮，荷蘭也在出現一起死亡案例後立即宣布停打。英...

貼布、鼻噴劑、植入皮下…未來疫苗可望免挨針

接種新冠疫苗能不能不用打針方式？研發「無痛遞藥」的公司認為，21世紀的科學成果不該仍採用19世紀的針筒技術。隨著目前大規...

第一次！中國國藥新冠疫苗 獲歐盟GMP認證

國藥集團中國生物北京生物製品研究所生產的新冠疫苗，1日獲匈牙利國家藥品審批監管機構頒發新冠滅活疫苗歐盟GMP證書。媒體報...

加州15日推類疫苗護照 活動專區座位免社交距離

從4月15日起，在美國加州參加婚禮、研討會、音樂會或觀賞戲劇演出，出具疫苗接種證明將可獲准坐在特殊區域，無需維持社交距離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。