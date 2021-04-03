中國2日新增26例確診 雲南增7本土病例

根據中國國家衛健委官網，中國大陸2日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例26例，其中有7例是本土病例，都在雲南。雲南這波疫情已有26例確診，其中本土病例占23例。

根據央視新聞，雲南省2日新增本土確診病例7例，新增無症狀感染者5例；新增境外移入確診病例1例，這名中國籍男性是3月31日從柬埔寨搭機抵達雲南省昆明，4月2日確診。

雲南此波本土疫情從3月30日開始通報，確診病例包含中國籍與緬甸籍人士，中國駐緬甸大使館已和緬甸相關方面進行溝通，協調緬方加強中緬邊境新冠疫情防控。

中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友昨天在節目中表示，從這幾天雲南省瑞麗市政府的措施以及過去幾天核酸檢測發現病人的數量來看，疫情的發現是在疫情發生的較早時期，總體疫情規模不會太大。

中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團2日報告新增確診病例26例，其中境外移入病例19例，包括：福建9例，上海4例，廣東3例，北京1例，江蘇1例，雲南1例；本土病例7例，均在雲南；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

境外移入現有確診病例178例，現有疑似病例3例。累計確診病例5324例。

2日新增無症狀感染者24例，其中境外移入19例，本土5例；當日轉為確診病例8例；尚在醫學觀察無症狀感染者300例。

截至2日24時，中國大陸現有確診病例203例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬252例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者99萬1818人，尚在醫學觀察的密切接觸者6547人。

香港特別行政區累計確診1萬1499例，其中出院1萬1122例，死亡205例；澳門特別行政區48例，全部出院。