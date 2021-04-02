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首度列入名單 中國開放60歲以上民眾接種疫苗

中央社 / 台北2日電
中國國家衛健委發布的最新公告，正式將60歲以上民眾列入疫苗施打的建議名單中。此前僅北京等部分地區有條件開放60歲以上民眾接種。圖為日前北京為60歲以上民眾接種COVID-19疫苗。（中新社提供） 中央社
中國國家衛健委發布的最新公告，正式將60歲以上民眾列入疫苗施打的建議名單中。此前僅北京等部分地區有條件開放60歲以上民眾接種。圖為日前北京為60歲以上民眾接種COVID-19疫苗。（中新社提供） 中央社

根據中國國家衛健委發布的最新公告稱，疫苗對60歲以上民眾會產生一定的保護作用，正式將60歲以上民眾列入疫苗施打的建議名單中。此前僅北京等部分地區有條件開放60歲以上民眾接種。

中國國家衛生健康委員會於3月31日發布「新冠病毒疫苗接種問答」更新版，針對民眾對於疫苗常見的34個問題進行解答。其中，首度將60歲以上民眾列入建議接種名單。

根據這份文件指出，60歲以上民眾是感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，重症與死亡高風險人群，雖然目前中國批准4支附條件上市疫苗正進行的3期臨床試驗中，暫無60歲以上民眾的保護效力資料，但是就1期與2期的試驗結果，在這類群體的接種安全性顯示為良好。

文件稱，雖然對比18歲至59歲的民眾，60歲以上民眾接種後疫苗後的中和抗體滴定度略低，但是中和抗體陽轉率並無太大差異，顯示疫苗對60歲以上民眾也會產生一定的保護作用，因此建議接種。

這是中國官方首度以文件明示，建議將60歲以上的民眾列入建議接種的名單中。此前僅有北京與上海的相關部門有明確公告，為60歲以上且身體健康的人群接種疫苗。另一方面，中國國藥集團日前表示，旗下研究所研發的兩款滅活疫苗，均已逐步提供60歲以上的民眾接種，但是在哪些城市，以及接種條件均未說明。

根據中國國務院聯防聯控機制於3月21日舉行的發布會，會中提到中國國內1、2期的臨床試驗結果顯示，60歲以上的民眾接種疫苗後不良反應發生率比較低，在確認有足夠的安全性、有效性後，中國將大規模開展60歲以上民眾的疫苗接種。

根據中國國家衛健委統計，截至31日，中國累計接種COVID-19疫苗達1億1982.1萬劑次。

新冠肺炎 COVID-19 新冠疫苗

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