中國1日新增9例確診 雲南5社區列中風險

中國官方發布，1日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）9例，其中本土病例4例都在雲南，境外移入病例5例。雲南瑞麗市昨天通告，當地有5個社區被劃定為中風險地區。

瑞麗這波疫情從3月30日起至4月1日已通報16名確診病例。

新京報導，瑞麗市新冠肺炎疫情防控工作指揮部1日發布通告，姐告國門社區等5個社區當晚7時起被列為中風險地區。

3月28日，瑞麗市對姐告玉城重點人群開展核酸檢測採樣，次日報告1例緬甸籍人員核酸檢測呈陽性。截至3月30日，新增9份核酸檢測陽性樣本。截至3月31日，又新增陽性樣本29份。

根據國家衛健委網站，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告1日新增確診病例9例，其中境外移入病例5例，包括：上海2例，湖南1例，四川1例，陝西1例；本土病例4例，均在雲南；新增疑似病例2例，均是在上海的境外移入病例。

境外移入現有確診病例169例，現有疑似病例5例。累計確診病例5305例，累計治癒出院病例5136例，無死亡病例。

新增無症狀感染者20例，其中境外移入16例，本土4例，都在雲南；尚在醫學觀察無症狀感染者295例。

截至4月1日24時，中國大陸現有確診病例188例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬226例。

香港特別行政區累計1萬1480例，其中死亡205例；澳門特別行政區48例，都已出院。