中國藥監局督導檢查多地 要求加速疫苗增線擴產

中央社 / 台北1日電
中國加快接種COVID-19疫苗之際，中國國家藥監局今晚宣布，近日已派出督導檢查組分赴多省市對疫苗的各環節進行檢查，要求加速疫苗研發申報、增線擴產等工作。示意圖／路透社
中國加快接種COVID-19疫苗之際，中國國家藥監局今晚宣布，近日已派出督導檢查組分赴多省市對疫苗的各環節進行檢查，要求加速疫苗研發申報、增線擴產等工作。示意圖／路透社

中國加快接種COVID-19疫苗之際，中國國家藥監局今晚宣布，近日已派出督導檢查組分赴多省市對疫苗的各環節進行檢查，要求加速疫苗研發申報、增線擴產等工作。

根據中國國家衛生健康委員會通報，截至昨天，各地累計報告接種COVID-19疫苗1億1982.1萬劑。但以中國人口14億粗估，接種率僅7%。

中國官媒央視今天發出網評，呼籲提高疫苗接種率是當務之急。評論指出，中國疫苗接種率低於歐美以及以色列等部分中東國家；從供給端看，「國內疫苗的產能仍需要提升」。

據中國國家藥品監督管理局官網1日晚間發布，近日派出由局領導帶隊的督導檢查組，分赴北京、天津、遼寧、吉林、安徽、湖北、四川、甘肅等承擔疫苗生產供應任務的省（市）開展督導檢查。

據發布，督導檢查組既對疫苗研製、生產、批簽發、流通、使用等各環節進行檢查，確保COVID-19疫苗各環節、全鏈條的品質安全；同時也對保供應進行督導，「支援幫助企業儘快投產達產」。

督導檢查組稱，COVID-19疫苗是戰勝疫情的重要武器，關係人民群眾的身體健康和生命安全。無論是地方政府和監管部門，還是疫苗生產企業、配送單位和接種單位，都要切實提高政治站位，全力服務保障疫情防控大局，扎實做好相關工作。

據發布，督導檢查組列舉8大工作要求，首要是狠抓研製生產環節品質安全監管，落實企業主體責任，確保疫苗品質安全，同時「加速推進產品研發申報、增線擴產等工作」。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

歐盟何時推疫苗接種證明 西班牙：最遲6月就緒

專家：已接種COVID-19疫苗者 散播病毒風險低

第二批疫苗施打共64人完成 包含棒球6搶1情蒐人員

媒體曝疑似台灣與BNT疫苗合約 莊人祥：內容不實

相關新聞

圖表看疫情／俄將在陸生產「衛星-V」 已接種疫苗者散播病毒風險低

據報導，俄羅斯官方投資基金已經與中國的合作夥伴達成協議，將在中國生產俄羅斯研發的COVID-19疫苗「衛星-V」超過1億劑，並在中國註冊和推廣。

全民接種疫苗邁入後疫情時代 防疫有成的直布羅陀成英國榜樣？

英國海外領地直布羅陀（Gibraltar）將成為世上首批完成疫苗接種的地區之一，可望擺脫病毒、陸續解除防疫限制等，迎接「後疫情時代」。直布羅陀政府本周已宣布，將取消宵禁等限制，而街上呼籲民眾戴口罩的標誌也已被撤下，遊行踩街等活動也紛紛熱鬧上演。

港府：復必泰疫苗無品質安全問題 下周一恢復接種

港府1日宣布，下周一起將恢復為巿民接種復必泰疫苗，原先已預約接種的巿民，將會獲政府重新安排接種時間。

日本東京單日新增475例確診 創緊急狀態解除以來最多

日本NHK報導，東京都當地時間1日下午3時初步數據顯示，共新增475例確診，創上月21日緊急狀態解除以來最多。

巴西政局動盪 才撤換6部長三軍司令全走人

巴西國防部昨天宣布陸、海、空軍司令將離職。這是自1985年以來，巴西三軍司令首次在非政權更替時期同時離職，外界擔憂總統波...

大阪兵庫宮城將做防疫重點措施 大阪盼停傳聖火

日本新冠肺炎疫情日趨嚴峻，日本政府今天傍晚將正式決定大阪府、兵庫縣與宮城縣首度實施「防止蔓延等重點措施」，期間為4月5日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。