中國藥監局督導檢查多地 要求加速疫苗增線擴產

中國加快接種COVID-19疫苗之際，中國國家藥監局今晚宣布，近日已派出督導檢查組分赴多省市對疫苗的各環節進行檢查，要求加速疫苗研發申報、增線擴產等工作。

根據中國國家衛生健康委員會通報，截至昨天，各地累計報告接種COVID-19疫苗1億1982.1萬劑。但以中國人口14億粗估，接種率僅7%。

中國官媒央視今天發出網評，呼籲提高疫苗接種率是當務之急。評論指出，中國疫苗接種率低於歐美以及以色列等部分中東國家；從供給端看，「國內疫苗的產能仍需要提升」。

據中國國家藥品監督管理局官網1日晚間發布，近日派出由局領導帶隊的督導檢查組，分赴北京、天津、遼寧、吉林、安徽、湖北、四川、甘肅等承擔疫苗生產供應任務的省（市）開展督導檢查。

據發布，督導檢查組既對疫苗研製、生產、批簽發、流通、使用等各環節進行檢查，確保COVID-19疫苗各環節、全鏈條的品質安全；同時也對保供應進行督導，「支援幫助企業儘快投產達產」。

督導檢查組稱，COVID-19疫苗是戰勝疫情的重要武器，關係人民群眾的身體健康和生命安全。無論是地方政府和監管部門，還是疫苗生產企業、配送單位和接種單位，都要切實提高政治站位，全力服務保障疫情防控大局，扎實做好相關工作。

據發布，督導檢查組列舉8大工作要求，首要是狠抓研製生產環節品質安全監管，落實企業主體責任，確保疫苗品質安全，同時「加速推進產品研發申報、增線擴產等工作」。