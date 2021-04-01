香港5日起 恢復為市民接種復必泰疫苗

香港當局將於5日恢復為市民接種復必泰COVID-19疫苗；當局解釋，此前復必泰某批次出問題，因而停止接種，原因是工序出錯，疫苗本身沒有問題。

復必泰是中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）疫苗，台灣稱為輝瑞疫苗。

約一週前，復星方面通知港府，指供港某批次疫苗的藥瓶封蓋包裝有瑕疵，港府為此立即暫停為市民接種復必泰，以保安全。

港府今天公布，接獲BioNTech方面通知，相關批次疫苗的封蓋出問題，是由於該批次疫苗的封裝程序中的金屬環壓接工序未能有效確保藥瓶封裝完整，以致個別藥瓶超壓和藥瓶出現滲漏等情況。

據公布，疫苗本身沒有問題。

在得知有關調查結果後，港府今天宣布，將於5日起恢復為市民接種復必泰疫苗，並指新一批約30萬劑預定明天由德國運抵香港。

港府自2月26日起為包括60歲以上市民免費施打中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的「克爾來福」滅活疫苗，其後新增復必泰疫苗供接種選擇。

接種計畫展開至今，累計有50萬5000人接種疫苗，當中46萬1000人只接種了第一劑。

另外，本地今天新增13例COVID-19確診病例，其中11例為境外移入，2例為本土病例且源頭不明。香港迄今累計已有1萬1480人染疫。