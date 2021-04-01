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香港預計下週恢復接種復必泰疫苗

中央社 / 記者張謙香港1日電

香港可望於下週恢復為市民接種復必泰2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。港府一週前暫停為市民接種復必泰，原因是某批號疫苗的瓶蓋包裝有瑕疵。

復必泰是中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）疫苗。約一週前，復星實業（香港）有限公司通知港府，指某批號疫苗的藥瓶封蓋包裝有瑕疵。

公務員事務局局長聶德權昨天表示，港府已與復必泰疫苗代理商復星緊密聯繫，跟進新一批疫苗的付運安排，如果一切順利，下週初港人可望恢復接種復必泰疫苗。

另據報導，復星國際董事長郭廣昌日前接受外媒訪問時說，疫苗包裝問題的調查結果將在數日內公布。

他強調，這次事件只是包裝出現瑕疵，並基於謹慎才暫停接種疫苗。

港府自2月26日起為包括60歲以上市民免費施打中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗克爾來福，其後新增復必泰疫苗供接種選擇。

接種計畫展開至今，累計有50萬5000人接種了疫苗，當中46萬1000人只接種了首劑疫苗。

截止3月29日，共有205人因接種疫苗後出現副作用而需要送院，接種復必泰疫苗後不適送院的比率為0.09%，科興為0.02%。

此外，也有多宗接種疫苗後的死亡個案，但醫學專家指這些死亡個案與疫苗沒有直接因果關係。

新冠肺炎 COVID-19

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