雲南瑞麗防疫再加碼 4邊境縣市全面打疫苗

緊鄰緬甸的中國雲南省邊城瑞麗30日新增6例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土病例。當地官方繼要求全體居民在家隔離1週後，又宣布瑞麗等4座邊境縣市民眾全面施打疫苗。

中共官媒新華社晚間報導，瑞麗市所在的雲南省德宏傣族景頗族自治州疾病預防控制中心表示，4月1日起，包括瑞麗在內的4座邊境縣市將全面啟動COVID-19疫苗大規模人群接種。目前已設置疫苗接種點65個，疫苗「準備充足」。

中國近來著力提高疫苗接種率，呼籲民眾踴躍接種，一些地方傳出工作單位、學校要求員工「應接盡接」，形同半強迫，使全國接種總人數突破1億人。

瑞麗30日通報新增6例本土確診病例，另有3例無症狀感染者。當地自30日晚間10時已經管制車輛、人員，原則上「不進不出」，需離開者須持72小時以內的病毒核酸檢測陰性報告。

另外，當地今天上午8時起已部署市區全面核酸檢測，費用由官方負擔。

瑞麗市也要求市區居民須居家隔離1週，無特殊原因不得外出。隔離期間，每戶居民可安排1人外出採購生活物品，但除超市、藥店和農貿市場外，其他經營場所一律停業。