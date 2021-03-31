施比受更有福 尼泊爾為難民打疫苗

尼泊爾開放第二波疫苗施打，外國難民也受惠。尼泊爾在本月中旬開始針對65歲以上民眾施打新冠疫苗，而其中也包括在當地所收容的外國難民，成為亞太地區第一個幫難民接種疫苗的國家。據統計，目前共有近700名難民已完成接種。

幫難民接種疫苗

據《聯合國難民署》報導，來自不丹72歲的難民拉克希米•雷米已在貝爾丹吉難民區接受疫苗施打，事後她表示，「我真的很幸運，也感到安全。」尼泊爾是亞太地區第一個幫難民施打疫苗的國家，在印度政府捐贈100萬劑疫苗後，於今年1月27日開始接種計畫。第一波鎖定醫護人員及安全人員，3月開始的第二波則是針對65歲以上民眾。

聯合國難民署駐尼泊爾代表卡羅琳•斯潘紐斯•維瑪表示，「尼泊爾政府將難民納入全國疫苗接種計畫內，在公衛作為上展現領導典範。」

尼泊爾目前收容近2萬名難民，主要來自西藏與不丹。當地官員在難民區設置臨時接種中心，截至3月24日止共有668位難民接種完畢。

110國著手準備

《救濟網》報導，聯合國難民署日前也呼籲各國應該將流離失所與無國籍的民眾納入施打計畫內，在157個已推出COVID-19疫苗施打計畫國家中，已有110個國家已將前者納入，36個國家仍在準備開放中。

尼泊爾不只將難民納入施打對象，難民也跟當地公民一樣可獲得相同醫療照顧。根據尼國衛生部指出，截至3月中已接種疫苗人數超過160萬人，當地政府計劃透過疫苗施打讓3,000萬人口中的7成都完成疫苗接種。

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