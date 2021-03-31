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港府宣布：統一處理兩岸澳門入境者病毒檢測安排

中央社 / 香港31日電
香港當局今天宣布統一處理來自中國大陸、澳門及台灣的入境者的2019冠狀病毒病核酸檢測安排。圖為香港國際機場接機大堂。圖／香港中通社資料照
香港當局今天宣布統一處理來自中國大陸、澳門及台灣的入境者的2019冠狀病毒病核酸檢測安排。圖為香港國際機場接機大堂。圖／香港中通社資料照

香港當局今天宣布統一處理來自中國大陸、澳門及台灣的入境者的2019冠狀病毒病核酸檢測安排。

港府指出，目前當局對來自大陸各地、澳門和台灣的抵港人士有不同的檢測安排，但將於4月1日統一相關檢測要求。

食物及衛生局發言人說，不同的檢測安排可能為抵港人士帶來不便，為免混淆，政府將統一各口岸抵港的檢測安排。

新的統一安排規定所有在4月1日或之後從大陸各地、澳門和台灣來港的人，同樣需要在抵港時或抵港第2天及第12天接受病毒檢測。

抵港人士到達香港的第2天或第12天是由到達當天作第一天起計算。

比如，若某人在4月1日抵港，則應於2日進行病毒檢測，以及在同月12日進行檢測。

現時，來自大陸各地、澳門和台灣的人在不同口岸抵港時有不同的檢測安排。就香港國際機場而言，所有抵港人士都必須在抵達後接受「檢測待行」安排。

而從大陸各地抵港的人則會獲派檢測樣本收集瓶，收集其抵港第12天的深喉唾液樣本再作檢測。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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