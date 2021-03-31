血栓通報續增加 德限制AZ接種年齡

繼加拿大之後，德國也決定限制AZ疫苗接種年齡！即使日前EMA不斷強調，AZ疫苗是明確科學證明「安全有效的疫苗」，但德國疫苗專家小組考量國內血栓案例增加，仍決定將接種年齡限制在60歲（含）以上者施打，但專家警告，德國的決定將重挫國家疫苗接種的進度進度。

血栓疑雲持續蔓延

據《CNN》報導指出，德國獨立疫苗專家小組日前在研究醫療監管機構的新數據後發現，AZ疫苗的接種者中，回報靜脈竇栓塞的案例有所增加。

雖然歐盟藥品監管機構明確強調AZ疫苗並不會增加血栓總體發生率，且施打疫苗的好處遠勝於未接種的風險，但德國醫療監管機構回應，在3月29日的報告中，罕見血栓統計數據已包括德國，且已增加到31例。

保羅・埃利希研究所則進一步指出，31例中有9人死亡，且其中29人為20至63歲女性。

風險不高仍需注意

歐洲藥品管理局於3月19日公開醫學專家審查後，除北歐外，包含德國在內的大多數歐洲國家已重新恢復使用AZ疫苗，但《美聯社》報導指出，德國於本週二開始將AZ疫苗接種年齡限制在60歲（含）以上。

德國衛生部部長詹斯・斯潘表示，除非接種者屬於重症高危險人群，並已同意接種疫苗，否則只有60歲以上的民眾可接種，而這是德國獨立疫苗專家小組權衡副作用之後的結論，「雖然風險不高，但也要認真對待。」

多國限制接種年齡

EMA指出，截至本月10日，歐洲已接種AZ疫苗的近500萬人中，共有30例血栓事件，不過目前沒有跡象顯示是接種疫苗造成，並在25日透過專家單位證實AZ疫苗安全無虞，加拿大卻在本週一表示，「參考歐洲科學家研究血栓機制的結論後」，率先決定限制疫苗接種年齡為55歲以上。

據《印度報》報導，在加拿大及德國之前，法國已限制接種者須滿55歲以上，瑞典和芬蘭的年齡限制則是65歲、冰島為70歲。

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