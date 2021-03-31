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世衛動起來！ 與各國簽署後備條約

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
譚德賽一反新冠肺炎初期作風，與23國領導人共同簽署聯合信。（Photo by ITU Pictures on Wikimedia under CC2.0）
譚德賽一反新冠肺炎初期作風，與23國領導人共同簽署聯合信。（Photo by ITU Pictures on Wikimedia under CC2.0）

WHO終於醒了？一反新冠肺炎初期的消極態度，WHO總幹事譚德塞與25國共同討論的公開信中指出，未來將會規劃制定新的國際衛生條約，以加強疫情下的各國連結，但俄羅斯卻在該討論中缺席，美、中兩國雖參與討論，但未出現在聯合信的簽署國家之列。

23國與WHO籲簽訂國際條約

2020全球遭到新冠肺炎疫情重擊，隨著史上最大健康危機稍稍微趨緩，據《半島電視台》報導，包括英國首相鮑里斯・強森、德國總理安格拉・梅克爾、法國總統艾曼紐・馬克宏在內的23國國家領導人與世界衛生組織（WHO）共同表示，將提出全球共同的國際疫情大流行條約，以保護後代不在疫情衝擊下措手不及。

已表態支持的國家領導人尚有盧安達、斐濟、意大利、葡萄牙、羅馬尼亞、肯尼亞、希臘、韓國、智利、哥斯達黎加、阿爾巴尼亞、南非、特立尼達和多巴哥、荷蘭、突尼斯、塞內加爾、西班牙、挪威、塞爾維亞、印度尼西亞和烏克蘭等。

條約制定因應之道

表態支持的國家領導人署名聯合信，並強調將來還會有其他流行病與重大公衛危機，且沒有任何一個國家政府能獨自面對這類威脅，因此國際間必須汲取新冠肺炎疫情的教訓，並制定新的國際大流行防範與應對條約。

據WHO公開信內容指出，該國際條約將以制訂一套全面、多部門的方式，強化各國、區域及全球抵抗疫情大流行的能力，並使整個世界村更加團結，並在《國際衛生條例》的基礎之下進行改進。

兩大國尚未表態

然而，美國與大陸領導人並未在該聯合信中署名，《全國廣播公司》指出，中美兩國在新冠肺炎疫情間多次傳出信息不透明、誤傳等問題，對於該兩國在聯合信中缺席，譚德塞則表示，該中美兩國在討論該條約時表現「積極」。

然而，目前仍無法確定該聯合信簽署時是否直接詢問美國、大陸以及同樣缺席連署的俄羅斯的意見。WHO首席法律官史蒂文・所羅門指出，實際成立條約也還需要各國立法單位的同意。

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