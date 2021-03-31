墨西哥重算疫死人數 2日暴增12萬人

世界第二！墨西哥新冠疫情單日增加12萬人確診死亡？目前依據約翰霍普金斯大學的數據，墨西哥的確診死亡人數約20萬，但墨國官方在29日宣布死亡人數應為29.4萬人，加上30日新增2.7萬人確診，讓墨西哥死亡人數恐超越巴西，變成世界第2。當地醫護受訪時坦言不意外，並痛批總統歐布拉多刻意忽略防疫，為了經濟仍不願封城。

確診死亡瞬間爆增

根據《半島電視台》報導，約翰霍普金斯大學統計全世界疫情的資料庫在30日顯示，墨西哥因確診死亡的人數為201826人，不過墨西哥官方在29日自爆確診人數為294287人，加上30日官方再次修正，新登記的死亡人數是27538人，墨國官方統計的死亡數為321825人，2天內瞬間超過世界第2的巴西。

不過世界上確診死亡最多的國家還是美國的55萬人，但是巴西與美國的人口都比墨西哥還要多（巴西2.11億、美國3.28億、墨西哥約1.27億）。在當地治療新冠肺炎超過1年的醫生莫拉雷茲表示完全不意外，他直言從疫情爆發一開始，他們就認為死亡人數與官方統計並沒有完全吻合。

「有天單日死亡人數10人，但我們醫院死了15人。」莫拉雷茲說他的專長是物理治療，但醫院內所有醫生通通被調去治療新冠肺炎，疫情在過去達到高峰時，他還必須在候診室的椅子上治療確診病患，因為醫院無力負荷，因此許多症狀輕微的患者還會被要求回家，因此很多民眾恐在家死亡，但不被計入。

民眾低估疫情嚴重性

另外，很多患者在確診新冠前就已經死亡，官方在統計時將其歸類為「疑似病例」與「非典型肺炎」為死因，因此確診數確實有遭低估的可能。墨西哥國立自治大學分子基因中心主任希梅涅茲-菲維（Ximenez-Fyvie）表示，墨西哥是全世界新冠死亡率最高的國家之一，因為政府在防疫時做的每一件事都是錯的。

《美國之聲》提到，面對疫情，墨西哥總統與巴西總統波索納洛類似，都強調經濟的重要性，因此不願封城、關閉邊界，並鼓勵民眾工作、社交，即使自己確診也不願意帶上口罩。公衛專家也指出，該國篩檢率仍非常低，加上低估的死亡人數，讓多數墨西哥民眾仍不了解疫情的嚴重性。

【更多精采內容，詳見 】