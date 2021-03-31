中國再有本土病例 雲南6例確診3例無症狀感染

中國30日再出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土病例，6例本土確診皆在雲南，此外，雲南還新增3例本土無症狀感染者。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，30日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，其中境外移入病例5例，分別為廣東2例、福建1例、河南1例、陝西1例。內蒙古新增疑似病例1例，為境外移入病例。

本土確診則出現6例，都在雲南瑞麗市，其中1人為緬甸籍。雲南省衛健委表示，3月29日，瑞麗市對重點人群進行常規核酸檢測時發現1人核酸陽性，隨後再發現8人核酸檢測結果陽性。

目前排查工作仍在進行中。截至3月30日24時，雲南省現有確診病例9例，無症狀感染者22例，都在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。

30日，中國大陸無症狀感染者新增8例，其中境外移入5例，本土3例，均在雲南。當日轉為確診病例2例，解除醫學觀察14例，尚在醫學觀察的無症狀感染者255例，其中252例為境外移入。

截至3月30日24時，中國大陸現有確診病例180例，累計治癒出院病例8萬5385例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬201例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者98萬9470人，尚在醫學觀察的密切接觸者4792人。

香港特別行政區累計確診1萬1461例，其中出院1萬1085例，死亡205例；澳門特別行政區累計確診48例，皆已出院。