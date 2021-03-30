美CDC籲暫緩鬆綁 擔心第四波疫情蠢動

美國新冠肺炎疫情持續升溫，確診案例累計已破3,000萬例，疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基擔心，美國將面臨第四波疫情。美國總統拜登則籲求各界不要掉以輕心，政府將加速推動疫苗接種作業，同時呼籲各州暫緩鬆綁管制措施。

隨著美國疫情再度升溫，拜登30日表示，政府將把提供疫苗接種的藥局數量增加一倍以上，並開設更多大規模接種站；他並宣布，4月19日時，美國90%的成年民眾都將有資格接種疫苗，且90%的人可在居住地5英里內找到接種站。此外，過去幾天，已有幾個州放寬疫苗預約的資格要求。

他也呼籲各州州長重新頒布戴口罩規定以及相關防疫禁令，現階段仍不可掉以輕心，「如果現在就鬆懈，疫情將會惡化」，各州也應暫緩實施重啟經濟的計畫。

官員表示，美國接種疫苗的人數比其他任何國家都多，但感染力更強的新型變種病毒擴散、旅行人數增加和幾個州放鬆限制措施，可能導致感染和死亡數激增。

瓦倫斯基說，最新疫情追蹤統計顯示，過去七天全美確診染疫案例比前一周增加10%，平均每天有6萬個新增確診案例，且住院數、死亡數都出現上升趨勢，七天平均住院數由之前七天的4,600人增至4,800人。