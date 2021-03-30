美CDC籲暫緩鬆綁 擔心第四波疫情蠢動
美國新冠肺炎疫情持續升溫，確診案例累計已破3,000萬例，疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基擔心，美國將面臨第四波疫情。美國總統拜登則籲求各界不要掉以輕心，政府將加速推動疫苗接種作業，同時呼籲各州暫緩鬆綁管制措施。
隨著美國疫情再度升溫，拜登30日表示，政府將把提供疫苗接種的藥局數量增加一倍以上，並開設更多大規模接種站；他並宣布，4月19日時，美國90%的成年民眾都將有資格接種疫苗，且90%的人可在居住地5英里內找到接種站。此外，過去幾天，已有幾個州放寬疫苗預約的資格要求。
他也呼籲各州州長重新頒布戴口罩規定以及相關防疫禁令，現階段仍不可掉以輕心，「如果現在就鬆懈，疫情將會惡化」，各州也應暫緩實施重啟經濟的計畫。
官員表示，美國接種疫苗的人數比其他任何國家都多，但感染力更強的新型變種病毒擴散、旅行人數增加和幾個州放鬆限制措施，可能導致感染和死亡數激增。
瓦倫斯基說，最新疫情追蹤統計顯示，過去七天全美確診染疫案例比前一周增加10%，平均每天有6萬個新增確診案例，且住院數、死亡數都出現上升趨勢，七天平均住院數由之前七天的4,600人增至4,800人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言