美CDC籲暫緩鬆綁 擔心第四波疫情蠢動

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

美國新冠肺炎疫情持續升溫，確診案例累計已破3,000萬例，疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基擔心，美國將面臨第四波疫情。美國總統拜登則籲求各界不要掉以輕心，政府將加速推動疫苗接種作業，同時呼籲各州暫緩鬆綁管制措施。

隨著美國疫情再度升溫，拜登30日表示，政府將把提供疫苗接種的藥局數量增加一倍以上，並開設更多大規模接種站；他並宣布，4月19日時，美國90%的成年民眾都將有資格接種疫苗，且90%的人可在居住地5英里內找到接種站。此外，過去幾天，已有幾個州放寬疫苗預約的資格要求。

他也呼籲各州州長重新頒布戴口罩規定以及相關防疫禁令，現階段仍不可掉以輕心，「如果現在就鬆懈，疫情將會惡化」，各州也應暫緩實施重啟經濟的計畫。

官員表示，美國接種疫苗的人數比其他任何國家都多，但感染力更強的新型變種病毒擴散、旅行人數增加和幾個州放鬆限制措施，可能導致感染和死亡數激增。

瓦倫斯基說，最新疫情追蹤統計顯示，過去七天全美確診染疫案例比前一周增加10%，平均每天有6萬個新增確診案例，且住院數、死亡數都出現上升趨勢，七天平均住院數由之前七天的4,600人增至4,800人。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

FT：拜登將延續川普政策 放鬆美台官員會晤限制

拜登政府拚風電 2030年要供電千萬戶

無證童湧入 白宮：未來半年 恐每月都破2萬人

布塔朱吉善傾聽溝通 3兆基建計畫擔重任

相關新聞

全球疫苗分享短缺 亞洲急了

世界最大疫苗供應國印度對本土生產的新冠疫苗暫時實施出口限制，導致世界衛生組織（WHO）支持的全球疫苗分享計畫面臨供應短缺...

AZ疫苗血栓疑慮 德國柏林邦讓60歲以下民眾停打

由於英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津大學共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗疑似造...

美CDC籲暫緩鬆綁 擔心第四波疫情蠢動

美國新冠肺炎疫情持續升溫，確診案例累計已破3,000萬例，疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基擔心，美國將面臨第四波...

圖表看疫情／醫界憂首代疫苗快失效 全球條約美中俄缺席

世界衛生組織（WHO）與中國大陸合寫的疫情起源報告尚未公布，已陸續有媒體報導摘要，報告指實驗室洩漏的可能性微乎其微，美國持保留態度，白宮29日表示，美國政府有17位各領域專家正在檢視這份報告，確認其獨立性。 由中國大陸協助撰寫疫情起源報告，引發質疑，被問到美國是否透過情報界與公衛官員自行得出疫情起源的結論，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）29日在例行記者會表示，現在還言之過早。

新冠溯源諸多問題無解 多國呼籲加強國際防疫合作

從新冠疫情爆發以來，中國和世界衛生組織（WHO）之間的關系一直都是關注焦點。而世衛專家團在今年年初赴中國進行新冠病毒溯源調查，也始終被質疑聲圍繞。法新社報導指出...

病毒變異快接種率低 醫界憂第一代新冠疫苗快失效

施打疫苗是遏止2019 冠狀病毒（COVID-19）疾病疫情的關鍵，英國「衛報」報導，醫學界擔憂，全球可能只剩一年或更短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。