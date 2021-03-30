全球疫苗分享短缺 亞洲急了

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
印度新冠疫苗限制出口，將影響全球供應。 （路透）
印度新冠疫苗限制出口，將影響全球供應。 （路透）

世界最大疫苗供應國印度對本土生產的新冠疫苗暫時實施出口限制，導致世界衛生組織（WHO）支持的全球疫苗分享計畫面臨供應短缺，促使亞洲多國30日急忙尋求替代來源。

印度是WHO「疫苗全球取得機制」（COVAX）的主要疫苗供應國之一，但印度急於因應國內確診病例再度竄升，宣布暫時限制疫苗出口，優先供應國內用。印度血清研究所（SII）代工生產的阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗受到影響，出口暫時受阻。

SII原訂3月至4月對COVAX計畫出貨9,000萬劑疫苗，目前不知其中多少會挪作國內使用，但出貨耽擱勢不可免。

華爾街日報指出，COVAX已運送疫苗到60多國，包括2,800萬劑的印度製阿斯特捷利康新冠疫苗，而印度暫時限制新冠疫苗出口，意味著原訂在3、4月再出貨9,000萬劑疫苗的計畫，將被延後。

路透報導，南韓、印尼和菲律賓等國都面臨COVAX疫苗出貨延遲的困境。南韓證實，原本COVAX承諾可分配給南韓69萬劑，現在可能只給43.2萬劑，且交貨日期大約會延到4月的第三周。菲律賓疫苗接種計畫負責人賈維茲也表示，菲國「擴大每日接種的計畫勢必受影響」。

南韓新冠疫苗施打任務小組領隊金基南（音譯）說：「全球疫苗供應有變數，但我們正著手應變計畫，以確定第2季接種不會亂了套，並努力取得更多疫苗。」其他官員表示，正與阿斯特捷利康洽談，加快另一項已簽合約的出貨速度。

菲律賓總統杜特蒂也採取行動，放寬政府對民間部門進口疫苗的限制，並呼籲企業不計成本取得疫苗，以對抗菲國疫情復熾。

越南官員也發出類似呼籲，敦促民間企業助一臂之力。越南透過COVAX計畫分配到的疫苗遭大砍41%，減為81.12萬劑，且出貨時程延後數周。

印尼衛生部官員表示，COVAX承諾配送的1,030萬劑可能延到5月運達。印度未說明出口管制實施多久，但COVAX疫苗配送夥伴聯合國兒童基金會周末表示，可能5月前恢復正常出貨。

菲律賓、印尼和越南為了應急，正轉向取得更多中國大陸或俄羅斯製的疫苗。

圖／經濟日報提供
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