新冠溯源諸多問題無解 多國呼籲加強國際防疫合作

（德國之聲中文網）從新冠疫情爆發以來，中國和世界衛生組織（WHO）之間的關系一直都是關注焦點。而世衛專家團在今年年初赴中國進行新冠病毒溯源調查，也始終被質疑聲圍繞。法新社報導指出，雖然調查報告已經出爐，但是批評人士懷疑，很多緊迫的問題仍然無法得到解決，原因是中國對溯源調查加以阻撓。

根據世衛專家團的調查報告草案，新冠病毒Sars-CoV-2很可能是從蝙蝠通過一種作為"中間宿主"的動物，傳播到人類身上，但是這種中間宿主究竟是什麼動物，目前並不清楚。此外，世衛專家認為，所謂新冠病毒是"從實驗室外洩"的可能性"極小"。法新社指出，在2019年末，中國武漢最早發現新冠肺炎病例的時候，就有不少聲音質疑世衛組織對待中國過於寬松。直到疫情爆發一年多之後，由國際專家組成的調查團才得以前往武漢。

一些人對於世衛組織和中國政府之間的融洽合作加以贊揚，而另一些人則指責北京，刻意隱瞞了一些疫情爆發初期的重要信息。人權組織"人權觀察"執行長羅斯（Ken Roth）表示，世衛組織犯有"機構同謀"罪，因為它相信了中國對於疫情初期狀況的描述。

《紐約時報》認為，中國政府在給予一定程度的訪問權限和合作的同時，一再試圖將調查引導至對自己有利的方向。西雅圖弗雷德·哈欽森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）的進化生物學家傑西·布魯姆（Jesse Bloom）對該報表示，在看過報告副本後，他並不信服"實驗室洩漏極不可能"的說法。他說，他同意病毒可能會以自然進化的方式傳播到人類，這種情況非常合理，但他在報告中沒有看到排除實驗室洩漏可能性的理由。

法新社援引日內瓦外交圈的消息人士稱，世衛組織將溯源調查行程的准備工作完全交給了中國，行程的框架條件都是在中方制定好之後才進行評估。然而幾乎沒有一個世衛組織成員國對這種處理方式提出公開的批評。拜登入主白宮之後，雖然收回了前任特朗普有關退出世衛組織的決定，但是華盛頓新政府對於中國在相關議題上的透明度也持懷疑態度。

參與了武漢調查之行的荷蘭病毒學家庫普曼斯（Marion Koopmans）提出建議，為了避免再出現類似的爭議，應該設立一個機制，只要一種新的傳染疾病出現疫情，就應自動開啟相關溯源調查使命。"如果我們想要避免這樣的敏感性，那就干脆讓它形成固定流程，成為標准。"

23國聯合WHO呼籲加強國際防疫合作

另據路透社報導，世衛組織和23個國家（包括德國在內）聯合就簽訂一份國際瘟疫防控協議發出了呼籲。在周二發布的一份共同聲明中，參與各國領導人要求通過這樣一份國際合作協議，加強國與國之間的防疫合作，從而在未來更好地應對新的瘟疫大流行或者其它公共衛生危機。其中內容包括改善預警系統，公平分配疫苗、藥品和檢測試劑等，還有加強數據和研究成果的共享等。

歐盟理事會常任主席米歇爾（Charles Michel）在去年11月的20國集團峰會上提出了這一動議，世衛組織總干事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在今年1月對此表示支持。

據德新社報導，簽署這份文書的國家領導人包括德國總理默克爾、歐盟理事會主席米歇爾、法國總統馬克龍、意大利總理德拉吉，此外還有智利、韓國、南非、印尼等國的總統。美國、中國和俄羅斯並未參與聯署。不過譚德塞表示，很多國家做出了積極的回應。

雨涵/王凡（法新社、路透社、德新社）

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