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藻礁爭議 陳吉仲：坐下來談一定會找到可接受方案

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
農委會主委陳吉仲表示，坐下談一定可以找到可接受的方案。記者陳秋雲/攝影
農委會主委陳吉仲表示，坐下談一定可以找到可接受的方案。記者陳秋雲/攝影

中興大學為首的學術界發起連署，希望由學術界啟動藻礁社會溝通、尋找雙贏方案，近兩百名學者參與連署，今天在興大舉辦座談會。農委會主委陳吉仲表示政府部門會聆聽意見，也會全力和環團溝通，大家有共識要非核減煤降空污，而且要保護藻礁，政府最重要的工作就是要提出讓團體接受的方案。

陳吉仲說，我們都很樂意聆聽外界任何指教和建議，只要見面且坐下來具體討論，一定會找到大家可以接受的方案。

他説，保護藻礁絕對會是依照生態學者專業的建議，在工程上可能的影響，我們都樂意虛心檢討，但我們也希望能源轉型，讓天然氣能上來，把煤降低。

陳吉仲表示，中興大學很多老師得肺腺癌，中南部民眾強烈要求減煤降空污，如何在這樣的一個議題要求下，找到最好的方案，這是大家的目標，只要大家目標一樣，答案很快可以推出。

他表示，所有環保團體朋友和學術界都不樂意看到所謂的零一的選擇，而是在保護藻礁和減煤降空污讓天然氣上來，在這樣的目標底下我們尋求共識，我們不可能每一個議題都做到百分百，但只要往前走，大家就可以坐下來討論。

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