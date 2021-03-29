疫情趨緩 港府放寬防疫措施
鑑於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情趨緩，香港當局決定放寬部分防疫措施，包括重開沙灘、讓滯留英國的港人回港等。
食物及衛生局局長陳肇始今天在記者會上表示，現行防疫措施將於本週四（4月1日）屆滿，相關措施將會延長實施14天，但會有限度放寬部分措施如下：
一、本週四起重開沙灘、泳池，但人數限定為可容納總數的3成。。
二、戲院和主題樂園的入場人數上限由目前限定只占總容量的50%，提升至75%。
三、鑑於英國的確診人數下降，同時考慮到當地疫苗接種的進度，港府將於4月底安排在英國的港人搭乘指定航班回港。
滯英港人抵港後，要在指定酒店接受隔離檢疫21天，並接受前後3次病毒檢測，詳情稍後公布。
四、本週四起，來自低風險地區的入境旅客在指定酒店隔離檢疫時間由現行的21天減至14天，之後仍要進行7天自我監測，以及接受一次病毒檢測。
港府確定澳洲、紐西蘭及新加坡為低風險地區。
五、至於中風險地區抵港旅客，如果已在當地接種疫苗，同樣只需檢疫14天加上7天自我監測。
六、隨著復活節臨近，港府稍後也會宣布放寬宗教活動，但進入教堂的人數不能多於可容納總數的3成
另外，香港今天有8人確診，其中7例為境外移入，另1起為本土感染且源頭不明。
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