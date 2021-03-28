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復星醫藥：復必泰疫苗包裝瑕疵 僅與運輸有關

中央社 / 台北28日電
香港及澳門24日暫停施打復必泰（輝瑞）疫苗，原因是其包裝出現瑕疵。圖為復必泰疫苗。圖／中新社提供
香港及澳門24日暫停施打復必泰（輝瑞）疫苗，原因是其包裝出現瑕疵。圖為復必泰疫苗。圖／中新社提供

香港及澳門24日暫停施打復必泰（輝瑞）疫苗，原因是其包裝出現瑕疵。復星醫藥今天表示，已提交中期調查報告，疫苗的生產過程和品質都沒有問題，而是和運輸條件相關的疫苗包裝有關。

「復必泰」是中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產、針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的信使核糖核酸（mRNA）疫苗。

香港電台報導，復星醫藥說，為了讓疫苗接種計畫能及時重啟，正在就運送另一批疫苗供應港澳地區進行評估，並會視最終調查結果而定。一旦條件允許，BioNTech將盡快把疫苗盡快運送至香港及澳門。

上海復星醫藥24日下午在上海證券交易所發布公告，指復星向港澳供應的「復必泰」疫苗共有「210102」和「210104」兩批次。復星於23日晚間接獲BioNTech通知，指「210102」批次的疫苗有少量藥瓶封蓋出現瑕疵。

新冠肺炎 COVID-19

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