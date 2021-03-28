中國疫苗施打破1億劑次 接種率7％仍偏低

中國國家衛生健康委員會公布，截至27日，全國累計報告接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗已經超過1億劑次。此接種率僅7.1%，距離群體免疫的效果仍有大段距離。

綜合中新社、央視新聞等媒體報導，中國自去年12月15日正式展開重點人群接種工作，截至今年3月27日，各地累計報告接種COVID-19疫苗1億241.7萬劑次。

若以14億人口來看，中國的COVID-19疫苗接種率僅7.1%。報導引述專家看法指出，全民接種必須達到80%才能達到群體免疫的效果。

中國國家衛健委連同中國疾控中心等下午在北京召開聯防聯控記者會。會上除了公布最新的接種數據，也公布有關疫苗研發的狀況。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，對於COVID-19疫苗的有效期，目前通過抗體水平監測，大概是6個月以上，需要進一步研究疫苗保護期。

國藥集團中國生物副總裁張雲濤說，根據國藥疫苗的臨床研究，在臨床過程中設計了加強針接種，可有效提升抗體的持久性、提高疫苗抗變異的能力；是不是需要接種加強針，還要根據未來三期臨床研究結果來回答。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶介紹，根據接種指南規定，建議盡量使用同一個企業的疫苗，完成2劑次的接種。假如遇到異地供應不上同品種的時候，可以採用同種疫苗進行替換，完成2劑次的接種。建議2劑的接種間隔大於或等於3週，第2劑在8週內儘早完成。

中國當前有5款疫苗，包括3款滅活疫苗，1款腺病毒載體疫苗，還有1款重組蛋白疫苗，但它們並非正式上市，而是獲批附條件上市或者是獲准了緊急使用，且都沒有得到世界衛生組織（WHO）的預認證。