打疫苗就可開放？ 變種病毒仍有威脅

疫苗接種越來越普遍，是從新冠肺炎疫情解脫的信號嗎？美國目前已有超過4700萬人接種新冠肺炎疫苗，但流行病學專家提出警告，在變種病毒的威脅下，即使疫苗接種逐漸普遍，各州仍不宜倉促放寬疫情政策，且民眾仍需配戴口罩、保持社交距離。

部分地區病例增加中

《波士頓環球報》於報導中指出，麻薩諸塞州每日新冠肺炎確診數再創2月中旬以來的最高水平，波士頓醫學中心醫師戴維・哈默博士因此警告，若繼續惡化，麻薩諸塞州很可能恢復到疫情初期的慘況。而美國休斯頓哈里斯縣也出現疫苗接種後，整體陽性率下降、但感染變異病毒確診案件增加的情況。

此外，麻薩諸塞州是目前美國疫苗接種率最高的區域，75歲以上的民眾有超過8成已接種疫苗，而專家認為，確保感染的高風險人群具有保護力，將有助於避免疫情再度爆發時醫療系統超載，但也同時提出警告，預防感染仍然是所有年齡段的人群迫切的目標。

疫情再爆發風險

總統首席醫療顧問安東尼・弗契對《早安美國》指出，就理想來說，開始施打疫苗後美國的確診病例數應該顯著的下降，然而目前確診病例數卻維持在一個固定的水平，「這並不是個好現象」，並象徵著疫情存在復甦的可能性，而美國離群體免疫還有一段距離。

據《ABC新聞》報導，羅格斯大學醫學院教授Stanley H. Weiss說，從防疫措施鬆綁以及潛在的病毒變異等因素來看，即使大規模施打疫苗，美國仍存在著疫情再次爆發的風險。

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