香港疫情本土「清零」一天破功 浸會大學生染疫

香港浸會大學昨天深夜通報1名學生確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），香港4個多月來首次出現的本土「零確診」，維持一天即被打破。

香港27日下午宣布，沒有新增本土確診病例，是4個多月以來首次。有醫學專家說，香港將進入確診病例「清零」狀態。

然而，據浸會大學學生會編輯委員會當天晚上在臉書（Facebook）社群專頁上表示，行政副校長暨秘書長鄒靄雲向學生發電郵表示，社會科學院有1名學生27日確診。

這封電郵指，確診學生於3月18日及22日到過九龍塘本部善衡校園，分別在李兆基傳理視藝樓109室及呂明才中心512室上課，在校園逗留期間都有佩戴口罩。大學物業處在收到個案報告後，已安排關閉及徹底消毒有關教室及場地。