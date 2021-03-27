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中國大陸加快接種疫苗 每日可打逾1000萬劑

中央社 / 台北27日電

據報導，中國近日已加快接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，多地相繼訂出目標。官方宣稱，中國每日最大接種能力已超過1000萬劑。

中國國家衛生健康委員會24日起，每天發布全國COVID-19疫苗接種情況。最新通報顯示，截至26日，各地累計報告接種疫苗9747.0萬劑次，比25日增加612.4萬劑次。

中國央視今晚新聞聯播引述國家衛健委指出，按照中國國務院聯防聯控機制部署，各地加快推進接種COVID-19疫苗，增設接種單位、臨時接種點或移動接種隊。

報導稱，截至3月25日，中國首批重點推進的14個省份及新疆生產建設兵團已有7萬4766個接種台投入工作，每天最大接種能力超過1000萬劑次。

中國多地也相繼訂出疫苗接種目標。據澎湃新聞報導，江蘇省將目標定在今年底完成5600萬人的接種，人群覆蓋率達到70%到80%。

廣西常住人口4960萬人，25日已開放全區疫苗免費接種預約服務。根據官方訂出的目標，到今年底，將有約60%的人口接種疫苗。

安徽省政府24日宣布，40%以上的常住人口將在6月20日完成疫苗接種，相當於要接種2546萬人。

甘肅、寧夏也宣布6月底前，將完成不低於40%人口的疫苗接種。

據報導，廣東省雖然還沒宣布目標，但廣州市、東莞市都表示將在6月底前，完成轄區18至59歲人群疫苗接種工作。這代表，廣州在6月底前至少要接種1112萬人。

新冠肺炎 COVID-19

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