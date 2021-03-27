香港43萬人接種疫苗 疫情好轉

據公布，香港至今已有43萬人接種了首劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，占16歲以上人口的6.6%；此外，香港今天沒有本土確診，顯示疫情好轉。

公務員事務局局長聶德權上午在商業電台節目公布了最新相關數字。

施打了首劑疫苗的港人中，27.8萬人接種的是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗「克爾來福」，其他則是接種中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗。

他說，截至昨天，另有5600人接種了第二劑科興疫苗。

港府自2月26日起為包括60歲以上市民免費施打科興疫苗，其後新增復必泰疫苗供接種選擇。

不過，復必泰某批次疫苗的瓶蓋包裝有瑕疵，當局3天前開始暫停為市民接種復必泰，直至復星醫藥完成調查為止。

聶德權在節目中表示，預料藥廠下週會有初步消息，屆時可以確定相關批次的疫苗是否安全，以及是否可以繼續使用。

另外，香港疫情似乎逐漸受控及好轉，多家媒體引述政府消息指出，今天大概只有6例確診，全部為境外移入，沒有本土感染病例。

翻查資料，此前香港最後一次本土零感染紀錄是去年11月16日，其後香港爆發第四波疫情，且是最嚴重的一次，疫情也引起北京方面關注。

行政長官林鄭月娥1月底赴北京述職時，中國國家主席習近平就曾對於香港第四波疫情表示關心及擔憂，強調北京中央全力支持香港抗疫。

從北京述職返港後，將COVID-19病毒清零成為林鄭月娥的重要工作。

農曆新年前，港府在防疫上突然採取新方法，一旦某大樓有人確診，又或污水檢驗出病毒，當局即時圍封大樓甚至包括鄰近大廈，強制所有住客檢測病毒。

這項新的防疫措施效果顯著，本地每天確診病例很快從百例下降至數十起，最近兩週進一步減至個位數。