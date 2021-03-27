中國新增1例本土病例 被境外移入確診者感染

根據中國衛健委今天公布，26日新增12例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中1例為江西省通報的本土病例，是被境外移入確診者感染。其餘11例為境外移入。

據中國國家衛生健康委員會官網，26日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例12例，11例為境外移入病例（上海6例，湖南2例，四川2例，廣東1例）、1例為本土病例在江西。

據通報，這名新增的本土案例，是20日江西省九江市通報的境外移入病例密切接觸者。25日在集中隔離地點接受例行核酸檢測時，結果顯示陽性，立即轉入定點醫院觀察，整個過程均實行了閉環管理，經專家小組初步診斷，為無症狀感染者。

截至26日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例161例（重症病例1例），累計治癒出院8萬5362例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬159例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者98萬7472人，尚在醫學觀察的密切接觸者4036人。

港澳部分，目前為止，香港特別行政區累計確診1萬1439例（出院1萬1023例，死亡205例），澳門48例（出院48例）。