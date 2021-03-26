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香港新增11確診 日籍空姐接種疫苗後染疫

中央社 / 台北26日電
香港今天新增11例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中一個本土病例是住在當地的日本籍空姐，感染源頭不明。圖／新華社
香港今天新增11例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中一個本土病例是住在當地的日本籍空姐，感染源頭不明。圖／新華社

香港今天新增11例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中一個本土病例是住在當地的日本籍空姐，感染源頭不明；她在發病前3天，才接種過COVID-19疫苗。

綜合星島日報、香港01報導，衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今天在記者會公布，香港今天新增確診11例，其中8例為境外移入，3例為本土病例。另外還新增初步確診（一採陽性）約10例。

他指出，新增本土病例有一名38歲日籍空姐，自去年11月起已無上班，住於銅鑼灣禮賢大廈。她在3月18日感到喉嚨痛，兩天後失去味覺；24日在社區檢測中心的檢測結果呈陽性。

據報導，這名空姐的感染源頭不明，她在傳染期、潛伏期多次去北角和富中心的GO24健身中心，官方已建議關閉14天。約有4名導師及20名學員曾與確診者一同上課，全部需要隔離檢疫。

報導指出，這名空姐在發病前3天的3月15日接種復必泰（輝瑞）疫苗，發病後6天才接受檢測；她以為病徵是接種疫苗後出現的副作用。

對於空姐在接種COVID-19疫苗3天後確診，歐家榮表示，疫苗不可能那麼快有保護作用，接種後至少需要兩週的時間誘發抗體，達到免疫則須完成接種兩劑疫苗。空姐的潛伏期由3月4日開始，很可能她在接種疫苗前已染疫。

新冠肺炎 COVID-19

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