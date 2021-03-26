中國北京市政府 啟動外籍人士COVID-19疫苗接種

中國北京市政府外事辦公室今天宣布，全面啟動在京外籍人士接種中國製2019冠狀病毒疾病（COVID-19）滅活疫苗，全程需要接種2劑。

另外，也有在北京的台灣民眾近日接獲社區通知，表示當地將開始為港澳台人員施打疫苗，要求先行登記。

根據北京市外事辦微信公眾號公告，北京市在「自願申請、知情同意、自擔風險」的前提下，將年滿18歲的在京外籍人士納入疫苗接種人員範圍。有接種意願的外籍人士須根據所在機構和社區通知，有序接種。

公告也提到，外籍人士預約報名時需提供有效證件資訊，接種現場憑護照及有效停居留證件接種，確保截至第2劑接種日相關證件仍在有效期內。

公告表示，已參加北京市社會保障醫療保險的外籍人士，現場出示參保憑證後，即可免費接種；未參加北京市醫保的外籍人士則需自費接種，目前費用為每劑人民幣93.5元（約新台幣409元）。

在此之前，中國外交部發言人華春瑩24日證實，已於3月23日安排共27個國家的71家外媒，近150名外國記者和他們家屬中的適齡人群，接種中國製COVID-19疫苗。

北京市外事辦這份公告並未提及施打對象是否包含港澳台人士。但據了解，已有在京台灣民眾陸續收到所在社區通知，表示將對港澳台人士施打疫苗，並請有意願人員先行登記。

中國國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮17日曾在國台辦例行記者會中提到，各地台辦自去年12月起在當地政府統籌下，對從事進口冷鏈、口岸檢疫等9類重點人群台灣民眾納入當地免費接種安排。

她當時還說，有關部門正在研究制定上述重點人員之外的在陸台灣民眾疫苗接種政策，妥善安排在陸台人接種疫苗事宜。