專家：香港第四波疫情近尾聲 清明長假恐再觸發

香港醫學專家許樹昌今天指出，本地第四波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已接近尾聲，但下月初復活節和清明節長假可能會再度觸發疫情。

去年11月初，香港爆發第四波疫情，嚴重時每天都有逾百例確診，而且其中不少源頭不明。

面對更為嚴重的新一波疫情，農曆新年前，港府在防疫上採取新措施，以圍封大樓方式強制居民接受病毒檢測，結果讓確診個案大幅下降。

昨天，香港本土確診病例下降至4起，而且全部可以追查源頭，這是第四波疫情爆發以來首次單日沒有源頭不明個案。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早在電台節目說，昨天沒有不明源頭確診病例是好現象，反映出本地第四波疫情接近尾聲。

但他說，由於病毒有潛伏期，要再多觀察7至10天才能令人放心，如果未來幾天持續沒有源頭不明個案，放寬防疫措施也是合理的事。

這位專家並提醒，過去香港每次長假之後都會出現新疫情，而下月初，香港將有4天復活節和清明節長假，市民仍要小心防疫，維持戴口罩等防疫措施。