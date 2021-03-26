中國新增11例確診 都屬境外移入

中國官方今天通報，新增11例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都屬境外移入病例。

據中國國家衛生健康委員會官網，25日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，均為境外移入病例（上海7例，廣東2例，福建1例，陜西1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外移入病例（在上海）。

截至25日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例163例（無重症病例），累計治癒出院8萬5348例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬147例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者98萬6872人，尚在醫學觀察的密切接觸者3682人。

港澳部分，目前為止，香港特別行政區累計確診1萬1428例（出院1萬994例，死亡204例），澳門48例（出院48例）。