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香港無新增源頭不明病例 近5個月來首次

中央社 / 香港25日電

香港今天新增4宗本地傳播的2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診案，全部可以追查源頭，是自去年11月以來首次沒有不明源頭病例。

衞生防護中心公布，截至今天凌晨，本地新增9宗新冠肺炎確診病例，其中4宗為本地可追查源頭的確診病例，其餘5宗為海外移入。

本地至今累計有1萬1428宗確診病例。

去年初至今，香港先後爆發四波較為嚴重的疫情，最後一波於去年11月爆發，期間每天都有不明源頭個案，令疫情難以追查。

今年農曆年前，衛生當局開始圍封爆發疫情的小區，強制區內市民檢疫，令確診案開始下降至個位數，但不明源頭病例每天都有，令人擔心病毒仍在社區擴散。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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