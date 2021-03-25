中國24日新增11例新冠肺炎 皆境外移入

中國24日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）11例確診，都是境外移入，分別為上海4例、廣東4例、甘肅2例、湖北1例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，24日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告境外移入現有確診病例163例，現有疑似病例4例。累計確診病例5232例，累計治癒出院病例5069例，無死亡病例。

無症狀感染者新增10例，都是境外移入。當日轉為確診病例2例、解除醫學觀察12例，尚在醫學觀察的無症狀感染者232例，都是境外移入。

截至3月24日24時，中國大陸現有確診病例165例，累計治癒出院病例8萬5335例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬136例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者98萬6437人，尚在醫學觀察的密切接觸者3604人。

香港特別行政區累計確診1萬1419例（出院1萬963例，死亡204例；澳門特別行政區累計確診48例，皆已出院。