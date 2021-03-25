台印開發人工智慧防疫系統 可有效追蹤接觸史

中正大學台灣印度人工智慧海外科研中心與印度合作的智慧防疫系統，經半年研發後，7月將在印度蘭馬斯瓦米紀念科技學院及附屬醫院啟用，今天並召開線上成果發表會。

促成台印在這套智慧防疫系統合作的駐印度代表處科技組長王金燦表示，雖然這套系統尚在測試中，但由於系統包括自動體溫感測、人臉辨識及接觸史社群分析三大特色，技術相對優勢，在這套系統成熟後，科技組願協助這套系統率先在印度商業化，為公共防疫管控做出貢獻。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，疫情管控和防疫追蹤成為各國的重要課題，在駐印度代表處科技組和台灣華語教育中心引薦下，台灣與印度攜手展開防疫最前線的人工智慧防疫系統的跨國合作。

這項合作由中正大學台灣印度人工智慧海外科研中心與印度蘭馬斯瓦米紀念科技學院（Sri RamaswamyMemorial Institute of Science and Technology，簡稱SRM科技學院）從去年7月起，共同針對智慧防疫系統的相關技術與實際落地建置進行合作與開發，歷時半年完成，雙邊今天並透過視訊召開成果發表會。

主持這項合作案的中正大學人工智慧海外科研中心副主任熊博安說，這套由台、印合作開發的智慧防疫系統有三大特色，包含自動體溫感測、人臉辨識、接觸史社群分析，不僅運用台灣與印度師生共同研發的最新人工智慧技術，更實際落地到校園測試使用，有效追蹤並管控校內人員安全。

印度方主持計畫的SRM科技學院資訊科技系主任瓦迪芙（G.Vadivu）則表示，台印雙方合作開發的這套智慧防疫系統，包含了人臉辨識系統，是針對東方面孔進行深度神經網路優化，有效提高人臉辨識準確度，無論是戴口罩或不戴口罩，辨識率高達98.7%。

有了人臉高辨識率，熊博安解釋，透過高度辨識率抓取人臉進入資料庫後，並搭配使用這套系統的校園安裝的閉路電視，就可追蹤經過系統自動體溫量測發現的高體溫者，追蹤他的接觸史並加以分析，甚至可快速且精準地了解每一位到過校園人士的接觸史，防疫管控更加有效、快速。

此外，熊博安、瓦迪芙在簡報時指出，這套系統的特色除高辨識率、高效能外，還有高隱私，因為資料不上網。而且，系統的優點是，即使校內人員沒有帶手機，也能有效記錄人員的位置與接觸史。

熊博安透露，這套智慧防疫系統將於7月率先在SRM科技學院安裝且進行更大範圍的場域測試，以取得更多的數據與資料。

在系統測試與資料更加完善後，未來希望進一步商業化，為公共場所防疫管控做出貢獻。

應邀參與今天線上成果發表會的貴賓包括駐印度副代表陳牧民、科技組長王金燦、印度科技部國際雙邊合作組主任席瓦吉（Chadaram Sivaji）、SRM科技學院校長穆塔密茲契爾凡（C. Muthamizchelvan）等人，他們期許台灣與印度在關鍵前瞻技術發展上強化合作，深化雙邊合作夥伴關係。