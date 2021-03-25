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上海台胞 下周起可打新冠疫苗

聯合報 / 特派記者林則宏／上海報導
29日起，上海將在滬外籍人士中的適齡人群納入國產疫苗接種範圍。圖為醫務人員在仁濟醫院接種新冠疫苗。（新華社）
29日起，上海將在滬外籍人士中的適齡人群納入國產疫苗接種範圍。圖為醫務人員在仁濟醫院接種新冠疫苗。（新華社）

上海下周一（29日）起，開放外籍人士新冠疫苗預約接種。在上海的台灣民眾也可上網預約。自願接種的在滬外籍人士可通過「健康雲」App線上預約登記。已參加大陸社會保障醫療保險的外籍人士可免費接種，未參保者需自費，費用為每劑人民幣100元（約新台幣430元）。

上海台商協會常務副會長李崇章與上海知名台灣人社群「台商太太新天地」會長蘇武均表示，屆時在上海的台灣民眾也能預約登記。李崇章表示，他下周一就會上網預約。

上海市政府周二晚間宣布，將根據「知情、自願、自費、風險自擔」的原則，把在滬外籍人士中的適齡人群也納入疫苗接種人群範圍。上海目前使用的是大陸國產新冠病毒滅活疫苗，全程需接種兩劑。

大陸各地去年底今年初陸續開始安排從事進口冷鏈、航空空勤、生鮮市場、公共交通、醫療疾控等，感染風險較高的重點人群率先接種疫苗。台灣民眾若在大陸從事相關工作，工作單位也會統一安排疫苗接種。

下周一起，在上海的台灣民眾無論職業別，都可自願、自費預約登記接種疫苗。

此外，上海自25日起，也將接受上海本地60歲及以上民眾預約接種新冠疫苗。上海市衛生健康委員會則表示，上海正有序推進新冠疫苗接種工作，預計4月底前就能完成全市醫療機構內所有人員「應種盡種」。

截至本月21日，上海累計已接種新冠疫苗260萬劑次，其中88.2萬人完成兩劑次接種。不過，相比於上海超過2,400萬的常住人口，目前的接種率仍不足以建構起群體免疫。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，如果按新冠病毒1名患者可傳染3人計算，需要完成70%人群的疫苗接種，其保護率才能基本達標。他解釋，這是因為疫苗的保護率並非百分之百，若有效率為90%，接種率還應進一步提高，最好能達到80%。

他估計，隨著接種政策進一步放開，未來一、兩個月內，大陸可能一個月就能完成近2億劑次的疫苗接種，預估半年後接種率就會達到70%。

張文宏說，在疫苗接種情況非常好的情況下，或許明年起大陸就能建立群體免疫，大陸民眾屆時將有機會摘下口罩。

新冠肺炎 COVID-19

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