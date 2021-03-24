人人應有疫苗可打 英教會關注人權

每個人都應當有疫苗可以打！英國聯合國兒童基金會日前發起普及接種新冠肺炎疫苗計畫，對此，英國聖公會除了表示支持外，也呼籲更多人一起給予支持。

全球應互助

據《今日基督教》報導，英國聯合國兒童基金會日前指出，預計今年底透過VaccinAid計畫要提供25億劑新冠肺炎疫苗，並且將以醫護人員及高風險族群為優先對象，同時透過新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX），在190個國家協助提供測試與治療。

據統計，目前全球估計已供應5億劑劑疫苗，但多數仍集中在富有與已開發國家，例如英國已獲得3,000萬劑疫苗，反觀非洲莫三比克只有4.6萬劑。

因此，兒童基金會呼籲民眾奉獻來幫助在其他國家提供疫苗。對此，聖公會領袖韋爾比指出，「新冠肺炎危機對本國，與世界其他地區的人都造成深遠衝擊。基督徒信仰的核心就是要去愛鄰舍，讓其他人不受到這次可怕疾病的威脅，將這個精神活出來。」

流行病學家畢斯利也表示，「從病毒傳播的方式來看，我們知道當每個人都不受其威脅時，才是真正讓大家都能喘息的時候。」

雙管齊下

《教會時報》報導，COVAX是由世界衛生組織所領導，範圍涵蓋全球3分之2的國家，目的是確保每個人不論財富多寡都能獲得Covid-19疫苗。

過去曾讚譽英國政府資助COVAX計畫5億英鎊的韋爾比也表示，現在是個人、教會與教區可以貢獻的時候。他指出，「我很高興教會與其他信仰團體支持VaccinAid計畫。確保世界各地弱勢族群都能獲得接種，就是表達我們對科學和醫學禮物深切感謝的最佳作法。」

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