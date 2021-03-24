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人人應有疫苗可打 英教會關注人權

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
英國教會期盼每個人都能獲得疫苗接種。(Photo by Metropolitan Transportation Authority of the State of New Yorkon Flickerunder Creative Commons license)
英國教會期盼每個人都能獲得疫苗接種。(Photo by Metropolitan Transportation Authority of the State of New Yorkon Flickerunder Creative Commons license)

每個人都應當有疫苗可以打！英國聯合國兒童基金會日前發起普及接種新冠肺炎疫苗計畫，對此，英國聖公會除了表示支持外，也呼籲更多人一起給予支持。

全球應互助

據《今日基督教》報導，英國聯合國兒童基金會日前指出，預計今年底透過VaccinAid計畫要提供25億劑新冠肺炎疫苗，並且將以醫護人員及高風險族群為優先對象，同時透過新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX），在190個國家協助提供測試與治療。

據統計，目前全球估計已供應5億劑劑疫苗，但多數仍集中在富有與已開發國家，例如英國已獲得3,000萬劑疫苗，反觀非洲莫三比克只有4.6萬劑。

因此，兒童基金會呼籲民眾奉獻來幫助在其他國家提供疫苗。對此，聖公會領袖韋爾比指出，「新冠肺炎危機對本國，與世界其他地區的人都造成深遠衝擊。基督徒信仰的核心就是要去愛鄰舍，讓其他人不受到這次可怕疾病的威脅，將這個精神活出來。」

流行病學家畢斯利也表示，「從病毒傳播的方式來看，我們知道當每個人都不受其威脅時，才是真正讓大家都能喘息的時候。」

雙管齊下

《教會時報》報導，COVAX是由世界衛生組織所領導，範圍涵蓋全球3分之2的國家，目的是確保每個人不論財富多寡都能獲得Covid-19疫苗。

過去曾讚譽英國政府資助COVAX計畫5億英鎊的韋爾比也表示，現在是個人、教會與教區可以貢獻的時候。他指出，「我很高興教會與其他信仰團體支持VaccinAid計畫。確保世界各地弱勢族群都能獲得接種，就是表達我們對科學和醫學禮物深切感謝的最佳作法。」

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