中國擴大打疫苗 專家：接種率7成才有基本保護

中國持續擴大2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種群體，截至昨天，已施打8284.6萬劑次。中國防疫專家張文宏指出，不論是接種何種疫苗，中國接種率必須達70%，才能達到基本保護。

根據中國國家衛健委官網公布，自23日起，啟動2019冠狀病毒疾病疫苗接種日報制度，逐日通報接種數據。截止23日，已完成8284.6萬劑次，較22日的8046.3萬劑次，增加238.3萬劑次。

據陸媒第一財經引述一名流行病學專家指出，目前國際疫情仍持續，中國隨時都可能因為傳染源引入而導致疫情在國內流行，所以必須藉由接種疫苗，讓更多人群獲得免疫力。日報制度可以有力推進疫苗接種時程。

報導引述國家衛生健康委疾控局一級巡視員賀青華的說法，將加快從高風險、重點人群，到普通人群，推進全民免費接種，逐步擴大人群的覆蓋範圍，確保群眾健康。

據上觀新聞、北京日報報導，中國防疫專家、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今天出席公開場合談及接種疫苗的議題時指出，不管是接種何種疫苗，對中國而言至少要達到70%的接種率，才能達到基本的保護。

張文宏說，目前國際上的發達經濟體都在進行大規模疫苗接種，預計今年6月至9月，將基本建立起免疫屏障，隨後世界將開放，互聯互通。「若我們沒有完成足夠數量的疫苗接種，將面臨很大的風險。」

張文宏強調，70%只是最基本的要求，因為疫苗保護率並非百分百。若能將目標接種率提升至80%，甚至更高的話更好。

據報導，張文宏指出大眾對於疫苗感到擔憂，進而影響接種意願是很正常的，但是隨著接種越來越普及，不良反應的比例越來越低，接種意願將會逐步上升。

他評估，未來1到2個月內，中國將可望每天增加500萬劑次以上的接種，一個月內可接種近2億劑次。