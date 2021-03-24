港澳煞停接種德國BioNTech疫苗

（德國之聲中文網）3月24日早上，香港政府宣布接到復星公司通知，其中一批次的德國BioNTech新冠病毒疫苗藥瓶封蓋有包裝瑕疵，因此即時暫停接種該款疫苗，直至調查結束。受影響疫苗的批號是210102，由德國BioNTech公司生產，有效期至今年六月。港府也同時封存另一批號為210104的疫苗，目前全港皆暫停接種BioNTech疫苗至另行通知。

食物及衛生局局長陳肇始向傳媒強調，到目前為止沒有任何證據顯示產品有安全風險，暫停接種是「慬慎起見」的預防措施，旨在確保安全。她沒有闡述具體的包裝問題，也未有已接種的總人數，相信政府今天與復星舉行緊急會議後會有最新報告。港媒Now TV引述消息指，少數藥瓶有滲漏問題，部分接種中心也發現該情況。澳門政府也在早上宣布，暫停接種同為210102批號的BioNTech疫苗。

德國BioNTech公司將其在包括中國大陸丶香港丶澳門和台灣在內的大中華地區代理權，授予中國的上海復星醫藥集團。BioNTech在全球其他地區的開發和銷售夥伴則為美國輝瑞公司（Pfizer）。復星在3月24日表示，正與德國BioNTech一同調查事故。

香港大學感染及傳染病中心總監何柏良接受港媒訪問時指，相信這次問題不牽涉疫苗安全和成分。他說香港醫護人員在打針前會就每一瓶疫苗小心進行多項檢查，呼籲已經打針的市民毋須擔心。

BioNTech疫苗3月10日起在香港開放接種，兩周以來逾15萬人打了首劑疫苗。市民須在打第一針後21天打第二針，才達到最高保護效力。但目前未知接種計劃會停止多久，會否影響市民打二針的進度。何栢良指出，數據顯示只要在42天內接種第二劑BioNTech疫苗，都不會影響第一劑疫苗的效用；而即使只打了第一針，接種一周後保護率亦可達九成。

信心危機不斷

香港政府至今采購了德國BioNTech丶中國科興和英國阿斯利康（AstraZeneca）三款新冠病毒疫苗，數量足以供應全港人口使用。當中科興和BioNTech疫苗分別在二月底和三月中開始為市民接種，當局近日把資格放寬至30歲或以上人士，同時正在探討進一步降低至16歲，希望加快接種速度。

在疫苗計劃展開一個月以來，最少七人接種科興疫苗後離世，大部分涉及心髒和中風問題，也有人打針後出現面癱；另外一人接種BioNTech疫苗後數天死亡，他本身有糖尿病及高血壓。這些事件令部分民眾對疫苗接種卻步，但政府的疫苗臨床事件專家委員會評估後，認為目前沒有證據證明死亡案例與疫苗有直接關系。

行政長官林鄭月娥與一眾高官及議員全都高調接種中國科興疫苗，但民間反應卻稍為不同。自BioNTech疫苗推出後，它的預約人數較中國科興疫苗多兩倍。3月23日政府衛生署公布，一家診所因違反新冠疫苗接種條款，被終止服務協議，政府會即時回收未使用的科興疫苗。早前網上流傳照片顯示，涉事的仁澤醫務中心在診所內張貼標示，指科興疫苗有效率只有33至50%且生產商「聲譽不好」，不建議病人接種。

中國科興疫苗采用傳統的滅活技術，上月獲港府豁免在國際醫學期刊公布第三期臨床數據，便通過核查引入香港。有輿論質疑，港府審批中國和德國疫苗時采取「雙重標准」，但政府的專家委員會認為科興疫苗的效益仍大於風險。直至出現多宗死亡個案後，港府針對科興疫苗發放「臨時接種指引」，不建議有嚴重神經系統疾病丶長期病患丶孕婦及哺乳婦女等人士接種科興疫苗。可是有醫護工會質疑指引不清晰，認為應該先暫停為長者打針。

Phoebe Kong/ William Yang (綜合報導)

©2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】