中國23日新增10例新冠肺炎 皆境外移入

中國23日新增10例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入。上海另新增4例境外移入的疑似病例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，23日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例10例，都是境外移入病例，分別為上海3例、天津2例、廣東2例、內蒙古1例、四川1例、甘肅1例。

境外移入現有確診病例156例，現有疑似病例6例。累計確診病例5221例，累計治癒出院病例5065例，無死亡病例。

無症狀感染者新增8例，都是境外移入。當日轉為確診病例1例、解除醫學觀察8例，尚在醫學觀察的無症狀感染者236例，全數為境外移入。

截至3月23日24時，中國大陸現有確診病例158例，累計治癒出院病例8萬5331例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬125例，現有疑似病例6例。累計追蹤到密切接觸者98萬5973人，尚在醫學觀察的密切接觸者3467人。

香港特別行政區累計確診1萬1409例，其中出院1萬936例，死亡204例；澳門特別行政區48例，其中47例已出院。