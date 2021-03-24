大陸加快打新冠疫苗 提高接種率

聯合報 / 記者賴錦宏／綜合報導
大陸副總理孫春蘭要求，加快推進新冠疫苗接種工作，提高人群接種率。（騰訊新聞網）
大陸副總理孫春蘭要求，加快推進新冠疫苗接種工作，提高人群接種率。（騰訊新聞網）

大陸施打新冠疫苗工作緩慢，大陸國務院聯防聯控機制22日在北京召開新冠病毒疫苗接種工作電視電話會議，大陸副總理孫春蘭強調，要加快推進新冠病毒疫苗接種工作，提高人群接種率，才是促進國內國際雙循環提供有力保障。

新華社報導，孫春蘭指出，大陸疫苗研發和生產取得重要進展，4個疫苗附條件上市、1個疫苗經評估論證同意緊急使用，產能產量大幅提升，接種使用是安全有效的。各地各部門要以對人民生命健康高度負責的精神，加強組織協調，周密做好疫苗接種工作，確保如期完成接種目標任務。

另，大陸國產科興新冠疫苗最近也完成未成年人的測試取得相關數據，科興生物醫學總監曾剛23日在一個學術論壇上表示，該公司研發的新冠疫苗在兒童和青少年中產生的新冠病毒抗體水平高於成年人。550人未成年受試者中，只兩人發燒。

星島網報導，在3至17歲受試者組別中，科興生物的新冠疫苗顯示出良好的安全性。有關該年齡段的數據已提交給中國監管機構。

初步數據來自第一期和二期臨床試驗，涉及550多名3至17歲未成年人，他們接受了兩次中至低劑量疫苗或安慰劑注射。

曾剛說，大多數不良反應都是輕度。有兩個分別3歲及6歲的兒童發高燒，但沒有提供詳細資料或具體體溫。對於3至11歲兒童，較低的劑量已經可以誘發好的抗體反應，而中等劑量則對12至17歲的青少年效果較好。

另外，康希諾生物周二（23日）宣布，公司與中國大陸解放軍軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所合作開發的吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體），已獲大陸國家藥品監督管理局批准臨床試驗。

但聲明稱，該疫苗的安全性及有效性仍須經臨床研究證實，無法保證最終可成功開發或銷售該種疫苗。

康希諾還表示，另一款與中國工程院院士陳薇團隊共同研發的腺病毒載體疫苗「克威莎」，早前已獲大陸批准附條件上市，疫苗獲匈牙利當局授權緊急使用。

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