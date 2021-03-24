德疫情再起 延後解封

美歐新冠肺炎疫情再起，德國政府將防疫封鎖令延長至4月18日，並呼籲民眾復活節假期待在家中，以因應第三波新冠肺炎疫情來襲。美國紐澤西州在疫情嚴峻的情況下，也暫緩解封，可能拖慢復甦步調。

德國總理梅克爾23日力促16個邦政府採取更嚴格的防疫措施，這等於逆轉德國本月稍早敲定的逐步重啟經濟計畫，原因是感染率驟升。

梅克爾說，德國面臨新一波疫情，且英國新冠肺炎變種病毒主宰這一波疫情。德國政府原定28日解封。

德國本月稍早開始謹慎鬆綁防疫措施，但在變種病毒導致新增病例增加，令人擔憂若德國未採取進一步行動，醫院可能很快就不堪負荷。德國截至22日，過去一周每10萬人有107人確診，超出重症加護病房負荷門檻。

德國央行22日表示，本季經濟可能大幅萎縮，原因是防疫措施重擊服務業，且營建業放緩。最新月報顯示，似乎央行不再預期經濟將在春季回升，也不再提新冠疫苗接種是經濟重啟的催化劑。

美國紐澤西州截至21日，過去一周每10萬人有314.5人染疫，確診比率為全美最高，迫使州長莫菲下令暫停解封計畫。