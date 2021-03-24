德疫情再起 延後解封
美歐新冠肺炎疫情再起，德國政府將防疫封鎖令延長至4月18日，並呼籲民眾復活節假期待在家中，以因應第三波新冠肺炎疫情來襲。美國紐澤西州在疫情嚴峻的情況下，也暫緩解封，可能拖慢復甦步調。
德國總理梅克爾23日力促16個邦政府採取更嚴格的防疫措施，這等於逆轉德國本月稍早敲定的逐步重啟經濟計畫，原因是感染率驟升。
梅克爾說，德國面臨新一波疫情，且英國新冠肺炎變種病毒主宰這一波疫情。德國政府原定28日解封。
德國本月稍早開始謹慎鬆綁防疫措施，但在變種病毒導致新增病例增加，令人擔憂若德國未採取進一步行動，醫院可能很快就不堪負荷。德國截至22日，過去一周每10萬人有107人確診，超出重症加護病房負荷門檻。
德國央行22日表示，本季經濟可能大幅萎縮，原因是防疫措施重擊服務業，且營建業放緩。最新月報顯示，似乎央行不再預期經濟將在春季回升，也不再提新冠疫苗接種是經濟重啟的催化劑。
美國紐澤西州截至21日，過去一周每10萬人有314.5人染疫，確診比率為全美最高，迫使州長莫菲下令暫停解封計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言