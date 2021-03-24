遭質疑提供不完整資料 AZ疫苗爭取美授權生變

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）23日表示，英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）提供在美國大規模試驗新冠疫苗效力的相關資料可能不完整。這項質疑讓先前陷入血栓疑雲的AZ疫苗再度遇挫，也使未來幾周尋求美國授權緊急使用的計畫出現變數 。

阿斯特捷利康公司22日才表示，與英國牛津大學合作研發的新冠疫苗，經過在美國、智利和秘魯大規模試驗後，證明對有症狀感染的防護力達79%，對重症和住院症狀保護力達100%。

但路透社報導，NIAID說，資料安全性監測委員會（DSMB）感到擔憂 ，認為公布試驗結果的相關資訊包含了「過時資料」，這「可能提供了對效力資料的不完整看法 」。這個委員會負責確保AZ疫苗試驗的安全性及準確性。NIAID還說：「我們敦促這家公司與DSMB合作檢視效力資料，並確保最新、最準確的效力資料能儘快公諸於世。」

隸屬美國國家衛生研究院的NIAID表示，在獨立諮詢委員會徹底檢視資料後，美國食品藥物管理局（FDA）和美國疾病管制暨預防中心（CDC），將對AZ疫苗在美國的授權使用和指導方針作出決定。

受此利空衝擊，阿斯特捷利康股價23日在倫敦股市盤中挫跌1.4%。

新冠肺炎 COVID-19

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