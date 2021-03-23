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中國22日新增新冠肺炎9例確診 皆境外移入

中央社 / 台北23日電

中國官方通報，中國大陸22日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例9例，均為境外移入。

中國國家衛健委官網公告，22日全天，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例9例，均為境外輸入病例，包括：廣東4例，陝西2例，上海1例，四川1例，雲南1例。無新增疑似病例。

境外移入現有確診病例156例，現有疑似病例2例。累計確診病例5211例，累計治癒出院病例5055例，無死亡病例。

截至3月22日24時，中國大陸現有確診病例158例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬115例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者98萬5520人，尚在醫學觀察的密切接觸者3181人。

新增無症狀感染者14例，均為境外移入；當日轉為確診病例1例；尚在醫學觀察無症狀感染者237例，均為境外移入。

香港特別行政區累計確診1萬1397例，死亡203例；澳門特別行政區累計確診48例，出院47例。

新冠肺炎 COVID-19

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