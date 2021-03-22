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林鄭月娥接種第2劑疫苗

中央社 / 香港22日電
3月22日，香港特區行政長官林鄭月娥在政府總部二樓會議廳，接種第二劑科興新冠疫苗。她在2月22日接種了第一劑的科興疫苗，根據指引，相隔28日後，今日接種第二劑科興疫苗。 香港中國通訊社
3月22日，香港特區行政長官林鄭月娥在政府總部二樓會議廳，接種第二劑科興新冠疫苗。她在2月22日接種了第一劑的科興疫苗，根據指引，相隔28日後，今日接種第二劑科興疫苗。 香港中國通訊社

香港行政長官林鄭月娥及其他高層官員今天接種第2劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，並呼籲市民施打疫苗，以創造放寬防疫限制的有利條件。

林鄭月娥、政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊及眾多決策官員今早接種的是中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac）生產的滅活疫苗「克爾來福」。

她呼籲施打了首劑疫苗的市民接種第2劑，這樣才能完成疫苗的保護作用，免得前功盡棄。

港府自上月26日起為市民免費施打科興疫苗，其後又提供中國復星醫藥和德國BioNTech合作生產的核糖核酸（mRNA）「復必泰」疫苗。

科興和復必泰疫苗接種以來曾出現一些副作用，並有死亡個案，儘管醫學專家確認這些死亡事故與疫苗沒有直接因果關係，但事件經媒體報導後，接種人數有下降趨勢。

一些市民受訪時說，由於有人死亡，因此暫時不敢接種疫苗。

科興和復必泰疫苗都要施打兩劑，前後相隔28日，林鄭月娥等官員是香港最先接種首劑科興疫苗的人，今天開始接種第2劑。

有醫學專家說，第2劑疫苗對人體所產生的副作用更大，這導致部分已接種首劑疫苗的人不敢接種第2針。

港府正努力呼籲港人接種疫苗，以創造放寬防疫措施及恢復對外通關的有利條件，並形成群體免疫網。

目前累計有35萬4400名港人施打了首劑疫苗，其中23萬3700人接種科興疫苗，12萬700人接種復必泰疫苗。

過去24小時再有13人接種疫苗後出現副作用而被送院檢查，其中11人已院，兩人留院觀察。

接種疫苗後的死亡個案有8例，醫學專家說，經解剖後確認，其中7起與疫苗沒有直接因果關係，是死者自身病況引致；另1起仍在解剖調查中，但專家也初步判斷與疫苗無關。

新冠肺炎 COVID-19

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