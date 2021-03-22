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中國21日新增7例新冠肺炎確診 皆境外移入

中央社 / 台北22日電
中國21日新增7例新冠確診，都是境外移入。 美聯社
中國21日新增7例新冠確診，都是境外移入。 美聯社

中國21日新增7例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，都是境外移入，分別為上海3例、福建2例、遼寧1例、廣東1例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，21日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增境外移入確診病例7例。目前境外移入現有確診病例159例，現有疑似病例4例。累計確診病例5202例，累計治癒出院病例5043例，無死亡病例。

無症狀感染者新增8例，都是境外移入，當日轉為確診病例1例、解除醫學觀察10例，尚在醫學觀察的無症狀感染者235例，都是境外移入。

截至3月21日24時，中國大陸現有確診病例161例，累計治癒出院病例8萬5309例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬106例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者98萬5465人，尚在醫學觀察的密切接觸者3364人。

香港特別行政區累計確診1萬1379例，其中出院1萬875例，死亡203例；澳門特別行政區累計確診48例，其中47例已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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