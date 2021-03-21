香港增8例確診 林鄭月娥22日接種第2劑疫苗
香港今天公布新增8例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中4例為境外輸入或關聯個案，4例為本土感染。此外，香港特首林鄭月娥明天將接種第2劑的科興疫苗。
星島日報報導，在本土個案中，3例是先前個案的關聯病例，另有1例感染源不明。
至於健身中心Ursus Fitness的群聚感染再多1例確診，患者為顧客。這家健身中心至今已累計142例確診病例，包括7名員工、91名顧客及44名密切接觸者。
香港今天除新增8例確診，另外還有超過10例初步確診個案。初步陽性個案中，有5例與前述健身中心群聚感染有關。
香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，健身中心群聚感染的疫情暫時穩定，因為近日的相關病例都是來自檢疫中心。
香港至今已經累積1萬1380個確診病例。
香港電台報導，2月底已接種第1劑科興疫苗的香港行政長官（特首）林鄭月娥、多名司局長及政界人士，22日將於政府總部接種第2劑。這款疫苗的療程需接種2劑。
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